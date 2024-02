El alergólogo de la Fundación Jiménez Díaz Joaquín Sastre ha dado las pautas en Más Vale Tarde para hacer frente a las alergias que se están disparado en pleno invierno debido a las altas temperaturas que han adelantado la floración del ciprés.

Además de las que ha propuesto el presentador Iñaki López de airear las casa o no tener la ropa en el exterior, el profesional ha dicho que la más importante y "la más efectiva" es el "uso de mascarilla". De hecho, el profesional explica que "en la pandemia el uso de las mascarillas se notó con la bajada de síntomas". Aún así, insiste en que no protege los ojos, por lo que es importante llevar unas gafas que nos protejan. "Las gafas normales no son suficientes, tienen que ser unas que se ajusten aún más y no dejen hueco para que pueda pasar el polen", ha explicado.

El alergólogo también ha insistido en consultar la página polenes.com en la que cuentan con contadores prácticamente en todas las provincias de España.