Las alergias se han disparado en pleno invierno debido a las altas temperaturas que han adelantado la floración del ciprés, un problema que viene de hace tiempo. Joaquín Sastre, alergólogo de la Fundación Jiménez Díaz ha hecho hincapié en Más Vale Tarde en que esto ocurre desde hace "más de 30 años", "sobre todo en las zona centro y mediterránea". "Es un polen de invierno; de enero, febrero y marzo", aclara. Aunque reconoce que "lo anormal" de este año es que se ha empezado a ver a mediados de diciembre, fecha poco habitual para este polen.

Así, el ciprés está en el punto de mira de los alérgicos. Es uno de los principales responsables de las alergias, aunque no es el único. El profesional comenta que, además del ciprés, se han plantado otros tipos, como las conocidas como arizónicas. "Las han puesto en las vallas de muchísimas urbanizaciones o en el centro de las ciudades", cuenta. "Estas plantas tienen muchas ventajas, están siempre verde todo el año, pero muchas veces es una de las causas que provoca alergia", insiste.

Sastre explica que este tipo de polen "aguanta hasta mediados de marzo" y que dependerá de si hay un anticiclón o no que se vaya antes de tiempo. "Si hace bueno se libera, pero si hay lluvia se deposita en la tierra y no va al aire. Lo que ha pasado estas dos o tres semanas es que no ha llovido y se ha depositado", añade el profesional.

Además, ha comentado que hay pólenes secuenciales. "Ahora es el tiempo de la arizónica, en marzo llegará el platanero y después llegarán las gramíneas y el olivo. Así estaremos hasta julio", recuerda.