Tania Sánchez habla claro: "Las viviendas son para vivir y cuando se convierten en negocios hay que ponerles reglas"

"En este país la vivienda es un derecho fundamental reconocido en la Constitución que está por encima del beneficio individual", afirma Tania Sánchez en este vídeo, donde defiende la intervención del mercado inmobiliario.

Hoy Más Vale Tarde ha recorrido con Ramoncín el barrio de Ópera, en el centro de Madrid, donde los fondos de inversión y el turismo masivo ha transformado por completo la zona, expulsando a los vecinos y los comercios tradicionales.

"La gente paseaba con su perrito y ahora van con maletas", comenta el músico en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Tania Sánchez apunta que el nivel de desigualdad que genera el problema de la vivienda entre generaciones "es brutal".

"Todo el que no haya comprado una vivienda antes de 2018 está en absoluta precariedad aunque tenga salarios más que decentes", afirma Tania, que pide contundencia para atajar esta situación.

La expolítica señala que "en este país la vivienda es un derecho fundamental reconocido en la Constitución que está por encima del beneficio individual".

En este sentido, afirma rotunda que "las viviendas son para vivir, y cuando se convierten en negocios hay que ponerles reglas e intervenir sobre ellas".

