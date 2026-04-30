Un rebaño de cabras y su dueña ponen en jaque a los vecinos de Mugardos (A Coruña)

La señora tiene 80 cabras que deja sueltas por el pueblo. Los animales se comen todos los cultivos y, además, han estado a punto de provocar accidentes debido a que pasean también por la carretera.

En Mugardos, A Coruña, se está viviendo un "auténtico problema vecinal", como expone Iñaki López. Una vecina del municipio tiene 80 cabras las cuales deja sueltas por el pueblo. Este hecho está generando numerosos problemas de seguridad a los vecinos ya que, cuando uno de ellos se queja del comportamiento de los animales la propietaria "actúa como uno de sus animales y amenaza a diestro y siniestro".

Leo Álvarez cuenta que las cabras se comen los cultivos. "A uno le costó 6.000 euros el campo de maíz entero", cuenta el periodista. Álvarez expone que la dueña de los animales afirma que los tiene "para protegerse de incendios en su propia casa". Además, denuncia que ya le han robado 14 cabras.

Uno de los vecinos de Mugardos señala que las cabras se comen "todo lo que se pone por delante", desde patatas a maíz. Otro vecino, además, cuenta que cuando les toca cultivar, la dueña de los animales las suelta en la zona y, además, exige que no usen, por ejemplo, herbicidas o abono.

Otro vecino expone que tienen mucho miedo en la carretera ya que podrían provocar un accidente. Además, indica que la señora no duda en amenazar y agredir a los vecinos. El señor cuenta que lo han denunciado ante la Guardia Civil. "Tuvo un juicio, lo perdió, pero sigue igual", explica.

Una vecina explica que, además, las cabras no están registradas en sanidad. "Hay que hacer algo con la señora", se lamenta. Los vecinos han decidido comenzar a recoger firmas y entregarlas en el Valedor del Pueblo y en Servicios Sociales "para que también miren por ella". "Pensamos que la vida que está llevando no es buena tampoco para ella", concluye.

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