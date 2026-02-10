La reacción de una mujer junto a su pareja cuando le hacen la pregunta clave tras la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Si él te dice un día: 'Tití me preguntó...'"

"Acaba de abrir la puerta a tener muchas novias. Enhorabuena y felicidades", ha bromeado Javier Bastida en Más Vale Tarde tras la contestación de la mujer.

Bad Bunny deslumbró en la Super Bowl con un inclusivo y frenético espectáculo de 13 minutos que no dejó indiferente a nadie. En el medio tiempo del evento deportivo dejó claro que América no es solo Estados Unidos y lanzó un claro mensaje: "The only thing more powerful than hate is love" ("La única cosa más fuerte que el odio es el amor"). Tras esto, en Más Vale Tarde han salido a la calle a hablar con la gente sobre las letras del cantante puertorriqueño.

Entre todos con los que ha hablado Javier Bastida, ha destacado las preguntas que ha hecho a dos parejas. Al acercarse a la primera le ha planteado a la mujer: "Si yo te digo: 'Tití me preguntó...'". A lo que ella rápidamente ha respondido completando la letra de la canción de Bad Bunny: "Si tengo mucha' novia'".

"Si él te dice un día: 'Tití me preguntó si tengo mucha' novia'. ¿Qué le dirías?", ha inquirido entonces Bastida. "Bueno, nada", ha contestado, y a la pregunta de si lo dejaría ha dicho rápidamente, ante las risas del periodista y su pareja: "Noo". "Acaba de abrir la puerta a tener muchas novias. Enhorabuena y felicidades", ha bromeado entonces Bastida.

Tras esto, se ha acercado a otra mujer que estaba con su pareja: "Imagínate que llega y dice 'que tengo mucha' novia'". En esta ocasión la respuesta ha sido más tajante. "No, no, no. A la calle", ha asegurado.

