María Lamela presenta "el coche más barato del mundo", un modelo que se puede comprar por Internet y recibirlo en casa: "Te lo envían en una caja", explica la periodista de Más Vale Tarde, que apunta que el precio de este automóvil es de aproximadamente 1.500 euros.

"Está homologado para circular en China", comenta Lamela en el vídeo sobre estas líneas, donde detalla que en su interior "solo caben tres personas y como mucho puede ponerse a 30 kilómetros por hora". "Puede ser el coche más barato del mundo, pero ¿era necesario que también fuera el más feo?", se pregunta Iñaki López.

"Parece un coche sacado de un tiovivo", continúa el presentador, mientras que Cristina Pardo asegura que este coche eléctrico y 100% ecológico no está tan mal: "A mi me parece mono, me gusta".