Vuelven López y Pardo
La reacción de Iñaki López al darse cuenta de que no hay ningún festivo hasta diciembre: "¿Pero qué es esto? Elecciones ya"
Fiel a su estilo, Iñaki López y Cristina Pardo protagonizan un divertido regreso en la nueva temporada de Más Vale Tarde: "Que no les engañen esas falsas sonrisas, si estamos aquí no es por iniciativa propia", ironiza el presentador.
Iñaki López y Cristina Pardo ya están de vuelta en Más Vale Tarde para una nueva temporada, si bien el presentador reconoce que "me ha costado hasta encontrar este valle de lágrimas con el coche".
Iñaki saluda a los colaboradores del programa de hoy y, en el vídeo sobre estas líneas, tira de ironía: "Que no les engañen esas falsas sonrisas, si estamos por aquí no es por iniciativa propia".
"El trabajo dignifica, y tú que encima te dedicas a zampar", le contesta divertido Juan Fernández-Miranda.
Iñaki, sin embargo, muestra su preocupación después de haber mirado el calendario y comprobar que no hay ningún festivo hasta diciembre: "Esto es horroroso", comenta el presentador.
Cristina Pardo mete el dedo en la llaga y le recuerda que, además, "el 8 de diciembre no libramos casi nunca". "¿Pero qué es esto? Elecciones ya", reacciona Iñaki.