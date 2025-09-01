Iñaki López y Cristina Pardo se reencuentran con Dani Mateo: "A vuestro lado parecemos Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck"

Tanto los presentadores de Más Vale Tarde como el presentador de Zapeando vuelven se han reincorporado a sus programas tras sus vacaciones. Y, como es habitual, lo han hecho lanzándose dardos.

Este lunes tanto Dani Mateo ha vuelto a Zapeando después de unas merecidas vacaciones y, como es habitual, al finalizar el programa conecta con Más Vale Tarde para conocer alguno de los temas que trataran en el espacio vespertino de laSexta.

Al igual que Mateo, Iñaki López y Cristina Pardo también se han reincorporado a su puesto frente a Más Vale Tarde después de su parón vacacional. El presentador de Más Vale Tarde comienza lanzando pullas contra los zapeadores. El presentador afirma que dudan que se hayan ido de vacaciones ya que todos tienen un color "lívido".

"A vuestro lado parecemos Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck", añade López. "Piensa que Dani Mateo está todo el día librando durante el año con lo cual, en verano, alguien tendrá que trabajar en esta casa", añade Cristina Pardo.

"Es verdad que parecéis las dos señoras que hablan del outfit que han comprado en el Zara", responde Mateo. "Me falta ponerme las gafas en el puente", comenta Iñaki. "En mi caso yo soy señora lo de Iñaki...", afirma Cristina.

"Le quedan pocos años para ser señora, todos nos hacemos señoras con la edad", 'reflexiona' Dani. "Sí, eso es verdad, y te acabas pareciendo a tu tía la del pueblo", afirma López, "yo voy camino de ser como mi tía Clarita de Mundaka". "Pero, eso los que tenéis pelo", apostilla Cristina.