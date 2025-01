La reacción de Cristina Pardo tras escuchar a Melania Trump: "Qué poco representada me veo en este perfil de mujer"

A pesar de que durante el primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Melania Trump dejó evidentes muestras de incomodidad, en esta ocasión se está mostrando entregada a su papel como esposa y primera dama.

En una entrevista para 'Fox News', Melania muestra su emoción con la mudanza a la Casa Blanca porque denuncia que en la primera ocasión no tuvo información y esta vez "he podido avanzar, he hecho las maletas y he elegido los muebles que tenemos que llevar".

"¡Ay, por favor! Qué poco representada me veo en este perfil de mujer", reacciona Cristina Pardo tras escuchar a Melania en el vídeo sobre estas líneas.