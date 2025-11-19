Ranking de las mejores pilladas a políticos por un micro abierto: del "este tío es tonto" de Rajoy a "las tres pollas en vinagre" de Rollán

Repaso de Más Vale Tarde a las mejores declaraciones que han hecho importantes políticos de nuestro país cuando pensaban que nadie les escuchaba.

Históricamente, los micrófonos que se quedan abiertos han jugado muy malas pasadas a nuestros políticos. La última 'víctima' ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, que en la última sesión señaló que a los electos "les importan tres pepinos" lo que él les ordena. Esta declaración se produjo después de que mandara sentarse a sus señorías antes de empezar el debate. Sin embargo, ni ha sido el único, ni ha tenido la peor intervención.

Durante un debate en el Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, homenajeó a Labordeta después de escuchar a Sánchez responder a Feijóo. "A la mierda", fue lo que le dedicó al líder popular. Precisamente, un expresidente de la Cámara Baja fue otro de los protagonistas de una 'rajada' de gran calibre sobre el entonces primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. "Nuestro colega Blair, ese un gilipollas integral", expresó José Bono, quien también confesaría que estaba "hasta los huevos", después de equivocarse varias veces durante una sesión. "Estoy trastornado", añadió.

Asimismo, cuatro procuradores del Partido Socialista de Castilla y León fueron pillados in fraganti criticando a Óscar Puente en las Cortes. "Yo exijo mucho a esta gentuza, pero más a mis compañeros, pero mucho más a mis compañeros. Porque luego estamos los servilistas, los de 'te llevo el café' y te doy la palmadita", expresaron.

No obstante, uno de los más destacados insultos fue el que le propinó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a un periodista deportivo: "Este tío es tonto". A propósito, en otro descuido reconoció que no le gustaban demasiado los actos militares del 12 de octubre: "Mañana tengo el coñazo del desfile, puede ser un plan apasionante".

Pero estos dispositivos no solo han captado improperios, también confesiones. Este es el caso de un senador del PP que le explicó a María Jesús Montero lo que harían los asistentes tras su intervención en la Comisión de Hacienda: "Te pondrán verde un ratillo". Precisamente con Montero se sinceró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Ya no leo tanto, es que ya no me da tiempo a comprar y leer tantos libros", le comentó en un acto del PSOE en Andalucía.

En el mismo tono se manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien estaba cansada de los actos del 2 de mayo: "No puedo tener más ganas de que esto pase, porque es un plomazo...". Aunque para sinceridad la que mostró el expresidente José María Aznar tras un discurso en el Parlamento Europeo: "Vaya coñazo que he soltado".

