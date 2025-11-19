Una vecina de Manzanares el Real, muy crítica con el concejal del PP, Damián Guijarro: "Las rodilleras que se las ponga él"

El concejal ha vuelto a protagonizar un encontronazo con una compañera concejala a la cuál ha dedicado varios insultos machistas. Más Vale Tarde se ha desplazado hasta el municipio para conocer el sentir de sus vecinos.

Polémica en Manzanares el Real. Un concejal del Partido Popular ha protagonizado una nueva agresión machista contra una concejala, en esta ocasión una edil de Más Madrid. Damián Guijarro, en esta ocasión, ha llamado ridícula a su compañera y la ha mandado callar para que esté "más guapa".

Como indica Iñaki López, "las primeras explicaciones del PP eran, por supuesto, no pedir perdón y decir que sus palabras se han tergiversado". "Dan poco lugar a la interpretación", añade el presentador de Más Vale Tarde. El programa ha visitado este municipio de la Comunidad de Madrid para conocer el sentir de sus vecinos.

"Las rodilleras que se las ponga él y, a lo mejor, que se calle", comenta una vecina, "no me vale que pida perdón, tiene que estar fuera". "Cuando no es uno es otro", expone otro vecino. Una señora pide "más respeto" ya que considera "irrespetuosas" las palabras de Guijarro. Esta vecina, además, señala que conoce al concejal y dice que es "muy buena persona", pero no tiene esas formas.

Una chica señala que a un hombre no le diría "calladita estás más guapa". "Es un maleducado y un antiguo", afirma. Un chico, por su parte, considera que el concejal "está totalmente desfasado y no debería haberlo hecho". "Espero que pida disculpas", indica.

Patricia Ibáñez fue la concejal que recibió los insultos machistas de Guijarro. "Me dijo que me callara la boca, que soy una payasa, que estuviera mejor calladita", explica. Ibáñez señala que lleva un año en equipo de gobierno y, desde el principio, "la violencia ha sido así".

La alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, por su parte, también ha sido foco de los ataques machistas de Guijarro. "Me dijo 'vete a la mierda', 'cállate'", explica a María Lamela. "Es una persona agresiva en sus formas", indica.

Gema Revenga, otra concejala, tuvo un encontronazo en julio con el concejal. Este le dijo: "Ay que ver las rodilleras que hay que comprar en este ayuntamiento". "Es una frase muy machista y misógina", indica Gema. Ella, como expone, no se lo podía creer. Señala que el ataque se produjo "en un punto ordinario" que no tenía controversias.

