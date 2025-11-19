Momento divertido
"¿Estás enferma?": la reacción de Cristina Pardo cuando Bea de Vicente afirma no tener "nada que decir"
La 'pillada' de ayer al presidente del Senado da pie a un divertido momento en Más Vale Tarde donde Bea de Vicente asegura no tener "nada que decir", mientras Cristina Pardo le pregunta si está enferma e Iñaki pide directamente un "desfibrilador".
La 'pillada' de ayer al presidente del Senado, Pedro Rollán, cuando dijo "les importa tres pollas en vinagre" ante un micro abierto, lleva a Más Vale Tarde a recordar otras 'cazadas' históricas, desde José Bono llamando "gilipollas" a Tony Blair hasta Aznar confesando haber soltado un "coñazo" en el Parlamento Europeo.
"Sería mejor que algunos micros estuvieran cerrados o algunas personas no hubieran subido al atril en ciertas condiciones", comenta Afra Blanco en el vídeo sobre estas líneas.
Ramoncín, por su parte, asegura que al ver esto "dan ganas de no venir" y de "no hablar de esta gente".
En la misma línea, Bea de Vicente sorprende a todos al afirmar por una vez que "no tengo nada que decir". "¿Estás enferma?", reacciona Cristina Pardo, mientras que Iñaki López ironiza con que "habrá que pedirle un desfibrilador".
