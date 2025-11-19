Ahora

Momento divertido

"¿Estás enferma?": la reacción de Cristina Pardo cuando Bea de Vicente afirma no tener "nada que decir"

La 'pillada' de ayer al presidente del Senado da pie a un divertido momento en Más Vale Tarde donde Bea de Vicente asegura no tener "nada que decir", mientras Cristina Pardo le pregunta si está enferma e Iñaki pide directamente un "desfibrilador".

La 'pillada' de ayer al presidente del Senado da pie a un divertido momento en Más Vale Tarde donde Bea de Vicente asegura no tener "nada que decir", mientras Cristina Pardo le pregunta si está enferma e Iñaki pide directamente un "desfibrilador".

La 'pillada' de ayer al presidente del Senado, Pedro Rollán, cuando dijo "les importa tres pollas en vinagre" ante un micro abierto, lleva a Más Vale Tarde a recordar otras 'cazadas' históricas, desde José Bono llamando "gilipollas" a Tony Blair hasta Aznar confesando haber soltado un "coñazo" en el Parlamento Europeo.

"Sería mejor que algunos micros estuvieran cerrados o algunas personas no hubieran subido al atril en ciertas condiciones", comenta Afra Blanco en el vídeo sobre estas líneas.

Ramoncín, por su parte, asegura que al ver esto "dan ganas de no venir" y de "no hablar de esta gente".

En la misma línea, Bea de Vicente sorprende a todos al afirmar por una vez que "no tengo nada que decir". "¿Estás enferma?", reacciona Cristina Pardo, mientras que Iñaki López ironiza con que "habrá que pedirle un desfibrilador".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio