Ramoncín, sobre el desmantelamiento del departamento de Educación en EEUU: "Resultaría gracioso si no fuera patético"

Donald Trump ha firmado una orden para eliminar, casi por completo, el departamento que equivale al ministerio de Educación. Este gestiona, entre otras cosas, las becas que permiten a miles de alumnos estudiar. "Podría condenarlos a no poder estudiar en EEUU", expone Iñaki López. Luis Sanabria indica que Trump habría tomado esta decisión porque considera a este departamento el responsable de los malos datos en los estudiantes norteamericanos y del adoctrinamiento radical en las escuelas e institutos.

La encargada de desmantelar el departamento de educación será Linda McMahon, secretaria de Educación y conocida, principalmente, por ser una de las socias fundadoras de la WWE, un conocido espectáculo de lucha libre. Sanabria indica que para poder abordar ese plan de recortes necesita 60 votos en el Senado y tan solo tiene 54. "Con un poco de suerte este objetivo de Donald Trump queda parado", añade.

Ramoncín considera que Trump ha olvidado que hay "200 millones de ciudadanos norteamericanos que no le han votado". "Esto resultaría gracioso si no fuera patético", añade. El artista considera que Trump está buscando la manera de frenar el ascensor social. "Está haciendo todo lo posible para que no ocurra", añade.

Además, también considera "un chiste" que la encargada de esos recortes sea Linda McMahon. "El problema que es que no es un chiste", afirma. "Estados Unidos es un país que influye en el resto del mundo", añade, "pero, es una democracia tan imperfecta que esperemos que los americanos aprendan de esto y no vuelva a ocurrir".