Ramoncín, tajante con Donald Trump y su postura en la guerra de Ucrania: "Él quiere tener el Premio Nobel de la Paz y ya está"

Un micro abierto jugó una mala pasada a Donald Trump durante una reunión con líderes europeos. El presidente de Estados Unidos dejó entrever que Putin pondría fin a la guerra por él.

¿Conseguirá Donald Trump el fin de la guerra en Ucrania? Durante una reunión con algunos líderes europeos, un micrófono abierto dejó al descubierto unas palabras del presidente de Estados Unidos, que llegó a afirmar que Putin estaría dispuesto a pactar con él.

"Donald Trump solo piensa en Donald Trump. Él está empeñado en ser Premio Nobel", comenta Ramoncín, y añade que el presidente estaría molesto con Barack Obama, que lo consiguió apenas dos años después de llegar al cargo.

"Trump ve que se le puede escapar el tiempo porque por mucho que hable de un tercer mandato eso no va a pasar. Él quiere tener el Premio Nobel de la Paz y ya está", señala el colaborador.

Asimismo, apunta que hay "un lado bueno" en todo esto y es que en la mesa de negociaciones "ha intervenido parte de Europa", algo que hace unos meses resultaba impensable. "Es insólito hablar de la paz o del fin de una guerra sin contar con Europa", apostilla Ramoncín.

"Donald Trump va a hacer todo lo posible pensando solo en el Nobel de la Paz", asegura el colaborador.