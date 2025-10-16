Recetas
Beatriz de Vicente valora la versión de Carlos Maldonado de su receta de papas con choco: "Mamá, te encantaría"
El cocinero Carlos Maldonado ha versionado una receta de papas con choco que ha propuesto Beatriz de Vicente. Y ha sido justo la abogada la encargada de poner nota a la receta que ha preparado el chef.
Beatriz de Vicente ha sido la primera persona en poner un reto culinario al chef Carlos Maldonado en su nueva sección en Más Vale Tarde, 'Supera esto, Maldonado'. La abogada ha mostrado el paso a paso de su receta de papas con choco para que el cocinero haga su propia versión.
Maldonado ha modificado la preparación, aportando nuevos ingredientes que han ayudado a que se potencien los sabores del plato. Por ejemplo, ha añadido jengibre, cayena o pimiento verde, ingredientes que Beatriz no ha usado. También ha escogido vino blanco en lugar de usar un vino dulce como de Vicente.
Cristina Pardo e Iñaki López han acompañado al cocinero mientras preparaba su receta. A pesar de ello, la encargada de valorar la receta es, obviamente, Beatriz. "Voy a romper el ayuno", afirma la abogada al acercarse a la mesa.
"Seguro que lo ha 'originalizado'", añade de Vicente, "¿superarlo? Mamá, eso no lo supera nadie". Maldonado afirma que "a las recetas tradicionales se les tiene mucho cariño porque se come con el recuerdo". "Impresionante, está exquisito", afirma la abogada al probar el plato. "Mamá, te encantaría", añade, "enhorabuena, Maldonado".
