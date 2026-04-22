Ramoncín señala que Vox está llevando al PP "por un camino por el que no está midiendo el precio que va a pagar"

El partido ultra ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados en defensa de la "prioridad nacional" para que los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos en nuestro país.

En los recientes acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón se ha pactado la llamada "prioridad nacional" unida al arraigo. A pesar de ello, en el Congreso de los Diputados el Partido Popular ha votado en contra de la moción de la extrema derecha en defensa de esa "prioridad nacional" para poder acceder a servicios públicos.

Iñaki López expone que un diputado popular ha dicho este miércoles en el Congreso que nuestro país "no puede ser el hospital de África y América". Algo que, en opinión del presentador, da pábulo a otro bulo.

"Es otra mentira que nos quiere retrotraer a las leyes de segregación racial de Alabama en los años 50", añade. Ramón Márquez, 'Ramoncín', añade que Santiago Abascal "es como que ha tendido un cable en el abismo y obliga al PP a ser funambulistas en ese cable".

Para el artista, están tratando, todo el rato, "de decir cosas que no signifiquen lo que son, que son simplemente puros eufemismos". "No pueden hablar abiertamente de lo que sienten, porque sienten un desprecio absoluto por el extranjero o el distinto", añade.

Ramoncín considera que Vox está llevando al PP "por un camino que creo que el Partido Popular no está midiendo el precio que va a pagar". "Lo que les espera en estas comunidades autónomas en las que está pactando va a ser tremendo", concluye.

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