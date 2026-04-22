Beatriz de Vicente, sobre la moda viral de rayar coches y grabarse: "Es un delito de daños, sale caro y deja antecedentes"
En esta moda tan cuestionable, los jóvenes se graban realizando esta fechoría y, quizá con el objetivo de adquirir mayor notoriedad, suben su vídeo a sus redes sociales.
"Les parece algo especialmente gracioso", señala Iñaki López. En las imágenes sobre estas líneas se puede ver a una chica llevando a cabo esta acción. Leo Álvarez señala que, según un estudio llevado a cabo por una aseguradora, "850.000 personas reconocen haber hecho actos vandálicos en otros coches".
El periodista indica que dicho texto expone que, en su mayoría, lo han realizado "por venganzas personales", mientras que un 30% señala que han vandalizado otro vehículo porque estaba mal aparcado. "Lo que hace esta chica no tiene nombre, porque lo hace por su propio divertimento", añade.
Beatriz de Vicente indica que rayar un coche "es un delito de daños". "No solo sale caro, deja antecedentes penales", explica. La abogada expone que esto puede suponer que, por ejemplo, no puedan viajar a determinados países extranjeros o que no se puedan presentar a oposiciones. "Por cierto, se te ve divinamente", añade, haciendo referencia al vídeo mostrado.
