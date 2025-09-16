Ramoncín, tras la protesta de Javier Bardem en los Emmy: "Tomar la decisión de ponerte de un lado está cada día más caro"

El artista califica el artículo de 'The Telegraph', que ha criticado duramente al actor, no lo trata de manera adecuada. "Todo el mundo tiene derecho a decir lo que cree y lo que opina", expone.

El diario británico 'The Telegraph' ha criticado duramente a Javier Bardem por llevar un pañuelo palestino, denominado kufiya, a la gala de los Premios Emmy que se celebraba este domingo. Mayte Alcaraz se ha mostrado muy crítica con este gesto del autor.

"Bardem tiene una mala relación con la coherencia en su vida", expone la periodista. "A mí me encanta que defienda a los niños de Gaza, como lo hacemos cualquier persona con sensibilidad", reflexiona, "pero este señor, luego, tiene unos comportamientos, vive de una manera, está dentro de la meca de Hollywood, hace publicidad...".

"Los millonarios también podrán tener conciencia social", replica Iñaki López. "Luego hay que demostrarlo en el día a día", responde Alcaraz. "No le he visto nunca en Venezuela delante de la cárcel Helicoide pidiendo que a los presos políticos se les respete", añade la periodista.

"Tomar la decisión de ponerte de un lado está cada día más caro", afirma Ramoncín. El artista considera que la polarización "no es más que un enfrentamiento entre una gente con otra". "Todo el mundo tiene derecho a decir lo que cree y lo que opina", añade, "podemos debatir hasta cansarnos".

El artista considera que el artículo no trata de manera adecuada al actor. "Puedes criticar lo que quieras", indica. Ramoncín afirma que a él le da "el mismo asco Hitler que Stalin". "Hay personas que pensamos así", expone, "me repugna la dictadura, la haga quien la haga".