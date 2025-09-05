Ramoncín, sobre los mensajes de Ayuso: "No sé si me producen más ridículo ajeno o desazón"

Tanto el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, no han dudado en criticar al presidente Sanchez. Ayuso, por ejemplo, ha comparado el gobierno del socialista con una dictadura.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido no estar presente en la apertura del del Año Judicial. En su lugar, el líder del Partido Popular ha participado en un acto del PP madrileño. Feijóo ha justificado su ausencia afirmando que no tiene ningún papel en ese acto.

Isabel Díaz Ayuso, en el mismo acto, no ha dudado en comparar el gobierno de Pedro Sánchez con una dictadura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, además, ha insistido en que la estrategia de Sánchez es ir "al choque".

Pedro Águeda considera que, en este tipo de choques, lo importante es "no tener escrúpulos". "Si tú no tienes escrúpulos puedes mentir todos los días, puedes lanzar un mensaje profundamente cruel contra tu rival", expone el periodista.

Ramoncín, por su parte, afirma que no sabe si le produce "más ridículo ajeno o desazón". "Si este es el lenguaje y es la forma de decir las cosas, echo de menos que no se haya acordado de Palestina y de Netanyahu que", como indica, irónico, "por lo visto no es un dictador, ni un genocida, ni un asesino".