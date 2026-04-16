Ramoncín, sobre las medidas anticrisis por la guerra: "Al final siempre pagan los mismos y hay unos que siguen haciéndose ricos"

Mientras la Unión Europea plantea medidas para combatir la crisis, entre ellas imponer un día de teletrabajo a la semana, Ramoncín habla sobre el aumento de las desigualdades y defiende medidas que "suenan a marxismo".

La Unión Europea plantea imponer un día de teletrabajo a la semana con el objetivo de ahorrar combustible, luz y gas a raíz de la guerra en Irán. Por otro lado, organismos internacionales proponen otras medidas como reducir la velocidad en las autopistas, limitar los vuelos por motivos de trabajo o alternar el acceso de los vehículos a las grandes ciudades.

A propósito de esto, Tania Sánchez opina que "no está tan claro que vaya a acabar la guerra pronto y, por tanto, hay que tomar decisiones que son imprescindibles".

En este sentido, apunta que "el teletrabajo en la sociedad de los servicios debería estar mucho más extendido de lo que está", si bien debe ser "una cuestión acordada entre la empresa y los trabajadores". Además, considera que hay que "reducir el consumo de petróleo en todos los niveles".

Carmen Morodo cree que "son recomendaciones que llegan tarde" y lamenta la falta de unidad tanto a nivel político, como militar o económico. Por todo ello, ve difícil que salga una agenda de medidas "drásticas" como ocurrió en la época de la pandemia.

"Al final de todo esto siempre pagan los mismos", comenta Ramoncín, para el que en esta situación "hay unos que siguen haciéndose ricos" mientras crecen la desigualdades. En este sentido, defiende ideas "que suenan a marxismo", como "cargar con mayores impuestos a partir de un beneficio muy alto" y apostar por las renovables.

Gonzalo Bernardos habla de "medidas de derechas que ha aplicado este Gobierno", como la reducción del IVA para abaratar el combustible cuando, según él, los que cogen el coche son "los que tienen más dinero". Por ello, aboga por hacer gratuito el transporte público.

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