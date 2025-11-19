Descubren tres clínicas ilegales con falsos médicos que trataban el cáncer de piel rodeados de excrementos de perros e insectos

Según ha podido saber laSexta, la Policía ha identificado a tres personas, pero no han detenido a nadie. De hecho, tal y como ha constatado esta cadena este miércoles, las clínicas continúan abiertas.

La Policía Municipal de Madrid ha descubierto en Usera tres clínicas ilegales con falsos médicos que trataban el cáncer de piel rodeados de excrementos de perros e insectos y comida podrida.

Según ha podido saber laSexta, la Policía ha identificado a tres personas, pero no han detenido a nadie. De hecho, tal y como ha constatado esta cadena este miércoles, las clínicas continúan abiertas. Estos centros tenían medicamentos sin etiquetar, en mal estado, material que no está homologado, fármacos que no se pueden prescribir.

Un arsenal de medicamentos ilegales, muchos de ellos para curar distintos tipos de cáncer, entre ellos leucemias. También máquinas láser para el tratamiento de melanomas, todo camuflado y administrado a pacientes en clínicas clandestinas de Madrid. Lo hacían sin las medidas sanitarias necesarias y bajo falsos títulos profesionales, poniendo en juego la salud de quienes recibían los tratamientos.

Así se lo ha encontrado todo la Policía Municipal de Madrid tras irrumpir en los distintos locales. En un primer momento, fueron desmantelados, pero las clínicas ilegales siguen recibiendo a pacientes, según ha podido constatar laSexta esta tarde.

Un dueño de una de las clínicas nos enseña el local. Todo está ordenado, el responsable nos recalca que todo es legal, y asegura no saber nada de los medicamentos.

De otro local se llevaron una máquina láser, aunque ellos lo niegan. Según la Policía, se publicitaba en redes sociales para la eliminación de tatuajes, verrugas y melanomas. Además de los medicamentos y la maquinaria láser, se han intervenido medio millar de cosméticos.

