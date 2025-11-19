Afra Blanco, sobre los ataques machistas del concejal de Manzanares el Real: "El PP tendría que haber dicho ya 'next' a este señor"

Afra Blanco analiza en este vídeo los desagradables ataques machistas del concejal del PP en Manzanares el Real, Damián Guijarro, tras decir a otra edil "a callar, que estás más guapa".

Un concejal del PP en Manzanares el Real se encuentra en el ojo de la polémica después de proferir ataques machistas a otras tres concejalas de la localidad.

Damián Guijarro dedicó frases como "a callar, que estás más guapa" y apelativos como "payasa" y "ridícula". El concejal popular además es reincidente, pues en otra ocasión dijo a otra edil: "Cuidado las rodilleras que hay que comprar en este Ayuntamiento para que no les salgan callos en las rodillas".

"Personas como el señor Guijarro no aportan nada en política y no aportan nada en su pueblo", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

Afra Blanco, por su parte, recuerda que "el machismo empieza por las palabras y esas palabras refuerzan la violencia contra las mujeres" y afirma rotunda que "el PP tendría que haber dicho hace tiempo 'next' a este señor".

