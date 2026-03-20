Ramoncín critica "la manera de comunicarse a través de tuits" de Puente: los políticos juegan a "ver quién dice la cosa más graciosa"

Sobre los ataques del ministro de Transportes a varios medios, tras calificar de "manipulación" las pérdidas del retraso del AVE a Málaga, el colaborador de Más Vale Tarde lamenta que "el gesto de atacar al mensajero se ha convertido en un clásico".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado a varios medios de comunicación en redes sociales, acusándolos de "manipulación" respecto a las pérdidas económicas por el retraso del AVE a Málaga antes de Semana Santa. Esta actitud ha generado malestar en el PSOE de Andalucía. En el programa Más Vale Tarde, Ramoncín ha comentado que atacar al mensajero es un comportamiento común entre los políticos actuales, quienes, según él, se centran más en la confrontación que en los problemas reales de los ciudadanos. Ramoncín critica la comunicación a través de redes sociales y aboga por un diálogo más constructivo, especialmente entre los políticos, quienes deben ser un ejemplo para la sociedad.

Este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha demostrado que le gusta desahogarse en las redes sociales. En esta ocasión, ha atacado a varios medios de comunicación alegando "manipulación" en las pérdidas económicas que va a suponer que el AVE no llegue a Málaga antes de Semana Santa. Tras llamar "buleros" a los periodistas, laSexta ha podido saber que el PSOE de Andalucía está más que "molesto".

Sobre este debate, abierto por el ministro Puente, se ha hablado este viernes en la mesa de Más Vale Tarde y Ramoncín parece tener una opinión muy clara: "El gesto de atacar al mensajero se ha convertido en un clásico".

El colaborador no ha dudado en afear el comportamiento de Puente y de los políticos actuales en general que, considera, se han centrado en la gresca y no en escuchar los verdaderos problemas de los ciudadanos. "Con casi 50 muertos a cuestas, con una cosa como esta. Pues este es el zeitgeist (espíritu de una época) en el que están viviendo muchos políticos", lamenta Ramoncín.

Por ello critica "esta manera de comunicarse a través de tuits y ver quién dice la cosa más graciosa y quién consigue más retweets y más clics". "Lo que hace falta es dialogar", asegura, porque "es lo que pedimos siempre".

Sobre el retraso de la llegada del AVE a Málaga, que no estará listo para el inicio de la Semana Santa, Ramoncín considera que es un problema real y muy serio. "A día de hoy no te puedes ir a Málaga en AVE, que es una cosa muy seria".

E insiste, hay que cambiar la forma de comunicarnos y más en el caso de los políticos "que, al fin y al cabo, son las personas que tienen que dar ejemplo al resto de ciudadanos". "Si tú eres de un partido determinado y tienes un comportamiento determinado, no le pidas luego que tus seguidores que no hagan lo mismo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.