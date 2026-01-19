La fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro, entre las víctimas del accidente de tren de Aldamuz (Córdoba)

Según el diario 'Huelva24', la Guardia Civil ha confirmado que entre las víctimas están la fotógrafa y el periodista, que viajaban en el tren que regresaba de Madrid a Huelva, donde eran dos figuras muy conocidas.

Casi 40 muertos y más de 150 heridos es el balance que deja, por ahora, el accidente de tren de Aldamuz (Córdoba), una cifra que podría ir creciendo en las próximas horas, según avanzan los trabajos en la zona del siniestro. Muchos familiares de las víctimas y heridos aún desconocen el paradero de sus parientes, aunque poco a poco algunos van obteniendo alguna información. En este contexto, el diario Huelva Hoy aseguraba que entre los desaparecidos estaban el periodista onubense Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, que viajaban en el tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva el domingo y contra el que chocó el Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid.

Poco antes de las 11:00h de la mañana del día después de la tragedia, el diputado y presidente del grupo municipal socialista de Huelva, Gabriel Cruz, se ha mostrado "incrédulo y noqueado" al recibir la noticia, confirmando que Toro y Clauss, dos personas "amables y generosas", viajaban en ese tren. "Un dolor profundo por las víctimas y sus familias, por el amigo que se ha ido". Cruz ha recordado "la suerte" que tuvo al compartir "muchos momentos de amistad y de compañerismo" con Toro, "tanto en su ejercicio como presidente de los periodistas Huelva como concejal en el grupo socialista", así como "fuera del ámbito de trabajo".

La Guardia Civil de Córdoba ha confirmado a Huelva24 que efectivamente, el periodista y la fotógrafa se encuentran entre las víctimas mortales. Su hija estaba entre los parientes que se habían desplazado a la estación de Huelva para localizar información acerca de sus padres.

Clauss era fotógrafa vinculada al foto periodismo y la cultura, directora creativa del festival de cine realizado por mujeres WOFEST Huelva, fundadora de la asociación INvisible —una organización de promoción de proyectos de comunicación y periodismo para el desarrollo y cambio social— y vicepresidenta del Ateneo de Huelva. En 2023, Clauss recibió el premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria de Médicos del Mundo, y dos años antes, recibió el primer Premio Migraciones de la Junta de Andalucía.

Por su parte, su marido, Toro, había sido colaborador del diario Huelva24, entre otros, y era el presidente de la asociación INvisible. Doctor cum laude en Comunicación por la Universidad de Huelva, también fue asesor en la Junta de Andalucía entre 2017 y 2018 y profesor en la facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

