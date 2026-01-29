Tania Sánchez: "La trayectoria del PP en la discriminación de unas víctimas sobre otras es histórica en este país"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insultado a los familiares de las víctimas de las residencias. Estas declaraciones se producen días después de que un exalto cargo de su gobierno afirme que el gobierno de Ayuso conocía los 'protocolos de la vergüenza'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insultado a los familiares de los fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia. La presidenta madrileña los ha calificado como "plataforma de frustrados de la izquierda madrileña".

Como señala Iñaki López, estas declaraciones se producen solo dos días después de que un exalto cargo del gobierno de Ayuso reconozca que su gobierno conocía la existencia de los llamados 'protocolos de la vergüenza'.

"La trayectoria del PP en la discriminación de unas víctimas sobre otras es histórica en este país", afirma Tania Sánchez, "cualquiera que tenga ojos lo ha visto a lo largo de los diferentes sucesos dramáticos que se han producido para una parte o para toda la población".

La colaboradora no duda en recordar que "la responsabilidad política tiene que ver con decisiones que adoptas o no adoptas y producen efectos o agravan efectos de circunstancias que están sucediendo". Sánchez indica, además, que las sentencias archivadas a las que hace referencia Ayuso, intentaban probar "una relación directa entre la muerte de estas personas y las decisiones que adoptó el gobierno de Ayuso". "Ahora se está investigando si se denegó, de manera injustificada, el cuidado a estas personas", concluye.

