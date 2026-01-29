Ahora

Felipe VI y Letizia hablan con las familias

Iñaki López destaca el gesto de los reyes con las familias de las víctimas de Adamuz: "Esta cercanía no la veíamos con su padre"

Iñaki López destaca la cercanía de los reyes Felipe VI y Letizia con las familias de las víctimas del accidente ferroviario durante la misa de Huelva y opina que el monarca "ha aprendido a ser más cercano gracias a la labor de Letizia".

Iñaki López destaca la cercanía de los reyes Felipe VI y Letizia con las familias de las víctimas del accidente ferroviario durante la misa de Huelva y opina que el monarca "ha aprendido a ser más cercano gracias a la labor de Letizia".

Una de las imágenes que dejaba la misa funeral de Huelva en recuerdo a las víctimas del accidente de tren en Adamuz era la de los reyes Felipe VI y Letizia hablando con los familiares de los fallecidos.

"Una de sus labores es ésta, y lo hacen muy bien", opina en el vídeo sobre estas líneas Iñaki López, que destaca la cercanía "incluso reconfortante" de los monarcas con las familias de las víctimas.

El presentador de 'Más Vale Tarde' apunta que Felipe VI "ha aprendido a ser más cercano", según él "gracias a la labor de Letizia". En este sentido, Pilar Gómez apunta que la reina "dio un vuelco en la comunicación de la Casa Real".

"Esta cercanía no la veíamos en el caso de su padre", señala Iñaki, mientras Ramoncín cree que los reyes "están haciendo su trabajo impecablemente y si esto es lo que Letizia ha traído a la Casa Real, bienvenido sea".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Así ha sido la comparecencia de Óscar Puente en la sesión extraordinaria del Senado para explicar el caos ferroviario de los últimos días
  2. Trabajo acuerda con sindicatos y sin patronal una nueva subida del SMI hasta los 1.221 euros
  3. El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales
  4. Aldama busca ampliar su pacto con la Fiscalía señalando que Delcy le dio documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE
  5. La rabia de Alex Pretti contra el ICE en una manifestación por el asesinato de Renee Good 11 días antes de morir
  6. Mariano, primer golpe del fin del escudo social: consigue 15 días más para quedarse en su casa tras 67 años viviendo allí