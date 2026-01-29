Iñaki López destaca el gesto de los reyes con las familias de las víctimas de Adamuz: "Esta cercanía no la veíamos con su padre"

Iñaki López destaca la cercanía de los reyes Felipe VI y Letizia con las familias de las víctimas del accidente ferroviario durante la misa de Huelva y opina que el monarca "ha aprendido a ser más cercano gracias a la labor de Letizia".

Una de las imágenes que dejaba la misa funeral de Huelva en recuerdo a las víctimas del accidente de tren en Adamuz era la de los reyes Felipe VI y Letizia hablando con los familiares de los fallecidos.

"Una de sus labores es ésta, y lo hacen muy bien", opina en el vídeo sobre estas líneas Iñaki López, que destaca la cercanía "incluso reconfortante" de los monarcas con las familias de las víctimas.

El presentador de 'Más Vale Tarde' apunta que Felipe VI "ha aprendido a ser más cercano", según él "gracias a la labor de Letizia". En este sentido, Pilar Gómez apunta que la reina "dio un vuelco en la comunicación de la Casa Real".

"Esta cercanía no la veíamos en el caso de su padre", señala Iñaki, mientras Ramoncín cree que los reyes "están haciendo su trabajo impecablemente y si esto es lo que Letizia ha traído a la Casa Real, bienvenido sea".

