Ramón Espinar, sobre el gesto "romántico" de Almeida: "Le vais a dar el Príncipe de Asturias por doblar unos calcetines"

Más Vale Tarde debate sobre las polémicas declaraciones de José Luis Martínez-Almeida en las que consideraba un gesto "romántico" recoger el tendedero de su casa para dar una "sorpresa" a su mujer, Teresa Urquijo.

"A mi me apetece más criticarle por tener paralizados los trabajos para soterrar o mejorar el Puente de Vallecas, que por esto", afirma Ramón Espinar, que a colación de la confesión de Almeida, asegura que esta mañana estaba quitando el lavaplatos, mientras su pareja ponía una lavadora y "digo: 'qué momentazo de Romeo y Julieta estamos teniendo'".

Respecto a Almeida, Marina Valdés apunta que "esto de ayudar no, aquí se comparten las tareas". "Que alguien haga algo que no le gusta nada para que no lo hagas tú, a lo mejor sí es un gesto de cariño", comenta por su parte Elisa Beni.

"Le ha faltado reconocer la educación ciertamente antigua y mejorable", opina Iñaki López, mientras que Espinar ironiza con que "le vais a dar al final el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por haber doblado unos calcetines".