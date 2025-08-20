Ramón Espinar asegura que hay que proteger la vida rural todo el año: "Hay que reconstruir y frenar la despoblación"

La oleada de incendios que arrasa varias comunidades españolas reabre el debate sobre la gestión del medio rural. Ramón Espinar reclama un esfuerzo conjunto de todas las administraciones y subraya la necesidad de prevenir la despoblación y proteger los montes durante todo el año.

Ramón Espinar comenta en este vídeo cómo deberían actuar las diferentes administraciones en estos momentos, con la oleada de incendios que está viviendo España.

Según el analista político, "tiene que haber un esfuerzo de todas las administraciones para reconstruir y para garantizar que los incendios, no son además del drama personal y ambiental, un paso más en la imposibilidad de vivir en el medio rural de nuestro país".

"Es una de las cosas que tenemos que pensar a medio y largo plazo: cómo hacemos para defender la vida en el entorno rural, para que la vida sea posible en los entornos rurales y para frenar el proceso de despoblación", reflexiona el colaborador.

En concreto, Espinar pone el foco en el Ejecutivo central, pues es la administración "que más dinero tiene para este tipo de cosas". Asimismo, considera que es importante cuidar los montes en cualquier época del año y no solo en verano, cuando los incendios ya se han desatado.