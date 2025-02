Ramón Espinar, sobre las denuncias de acoso sexual: "Monedero tendrá derecho a preguntar de qué se le acusa y a defenderse"

Espinar indica que esto "atenta contra la presunción de inocencia de Monedero. Que, al margen de todo, tendrá derecho a decir: "oiga, ¿de qué se me acusa? ¿cuáles son las acusaciones?"".

Ramón Espinar ha asegurado que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, tiene derecho a preguntar de qué se le acusa y a defenderse de las denuncias de acoso sexual de las que se han hecho eco estos últimos días los medios de comunicación.

"No nos pueden contar que Monedero salió por una cosa que no es cierta. Es verdad que Podemos no comunicó que echaban a Monedero de la fundación por discrepancias políticas porque ningún partido político hace eso", ha comentado.

Así, Espinar ha insistido en que ahora, tiempo después, "se hace una reconstrucción de los hechos para contarle a la opinión pública que se tomaron medidas contra Monedero por acusaciones sexuales".

Según indica, esto "atenta contra la presunción de inocencia de Monedero. Que, al margen de todo, tendrá derecho a decir: "oiga, ¿de qué se me acusa? ¿cuáles son las acusaciones?"". De esta manera, ha hecho hincapié en que el fundador de Podemos, "tiene derecho a defenderse de eso".

"Se nos está contando una cosa que se nos toman por idiotas a todos. Todos nos acordamos perfectamente de por qué salió Monedero y cuál fue el 'crispazo' político con Sumar, y no tuvo que ver con ninguna acusación sexual", ha indicado.

"Otra cosa es que tuvieran esas acusaciones sexuales y que, como se ha insinuado en algunos medios, Monedero tuviera como en política se conoce como un 'dosier'. A lo mejor por eso Monedero ha estado tanto tiempo fuera de España", ha añadido.