Monedero niega las acusaciones de acoso sexual: "Podemos tendrá que aclarar cosas"

El exfundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha negado las acusaciones de acoso sexual que se han hecho públicas en los últimos días y ha asegurado que "Podemos tendrá que aclarar cosas".

"Yo siempre he dado la cara. No hay una persona y personaje. No tengo nada que ocultar. En cuanto se aclare todo esto, contad que yo estaré ahí", ha comentado Monedero en sus primeras declaraciones tras las informaciones que apuntan que acosó sexualmente a varias trabajadoras del partido y alumnas en la Universidad Complutense, donde todavía es profesor de Ciencias Políticas.

De hecho, la Universidad Complutense de Madrid ha abierto una investigación al fundador de Podemos, acusado de acoso sexual. El organismo ha iniciado este proceso después de haber recibido una denuncia por acoso sexual de una alumna.

Por el momento, se desconocen los hechos denunciados, como tampoco el punto en el que se encuentra la investigación que se realiza desde la Unidad de Igualdad de la institución académica, tal y como establece su Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual y/o Sexista. Unas pesquisas abiertas a través de un expediente de información reservada debido a la denuncia de una alumna de la Complutense.

Podemos recibió la primera denuncia de una mujer contra Monedero en 2016

Según ha detallado la periodista Ana Requena en eldiario.es, hace 9 años, en 2016, el núcleo duro de Podemos recibía la primera denuncia de una mujer, militante del partido, contra Juan Carlos Monedero.

Un "episodio grave" con el fundador de Podemos en el que otra mujer también se habría visto afectada y que tuvo lugar tras un acto de Podemos en Cataluña en 2015. Según el relato en el citado medio digital, la víctima dio traslado de los hechos a varias personas de Podem y se elevaron al Área estatal de Igualdad parta informar a la cúpula y pedir responsabilidades.