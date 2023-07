"Niños, esto no se hace en casa", es el mensaje que lanza Beatriz de Vicente tras escuchar en directo la historia de Lot, un vecino de Fuentespalda que, tras recibir el alta en un hospital de Teruel y no tener cómo volver a casa, no tuvo mejor ocurrencia que sustraer una ambulanciay conducir hasta su pueblo, a casi 200 kilómetros de allí.

"Qué personaje", bromea la abogada y criminóloga tras la entrevista, que augura que le caerán "trabajos en beneficio de la comunidad casi con toda seguridad" y sugiere que puede ser en unas Urgencias "para que comprenda cuán importante es que las ambulancias estén a disposición de las personas que lo necesitan". "Detrás de toda esta coña, podía haberse quedado alguien en el sitio", incide.

Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.