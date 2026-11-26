Los detalles "Las energías, evidentemente, no se va a meter Vox con temas que puedan debilitar lo que ya hay con todo el tema actual del campo", ha comenzado a decir entre pausas Esther Blanco en una entrevista.

En las elecciones generales del domingo, cada provincia y escaño son cruciales. En Aragón, Esther Blanco, candidata de Vox al Congreso por Huesca, ha tenido dificultades para explicar las propuestas energéticas de su partido en una entrevista. Durante su intervención en Aragón TV, Blanco se mostró dubitativa, especialmente al abordar temas como las energías renovables y la política hidráulica. Originaria de Madrid, Blanco vive en Panticosa desde hace seis años. Es licenciada en Arqueología y tiene un título en Orfebrería y Platería Artísticas. Actualmente, dirige un taller de joyería artesana en Jaca.

Las elecciones generales del domingo se disputan provincia a provincia y escaño a escaño. En Aragón, la candidata de Vox al Congreso por Huesca, Esther Blanco, se ha liado en una entrevista al tratar de explicar las propuestas del partido de ultraderecha en política energética.

"Las energías, evidentemente, no se va a meter Vox con temas que puedan debilitar lo que ya hay con todo el tema actual del campo", ha comenzado a decir entre pausas. Y ha continuado: "O sea, me refiero, a todas las plantas... ¿Cómo se llama esto? De eólicos y todo eso, lo que ya hoy vale, pero más no porque no se puede destrozar más el campo".

Así ha contestado en la entrevista que Aragón TV ofrece a todos los cabezas de lista a la Cámara baja, en la que Blanco se ha mostrado muy dubitativa. Y no solo en esa respuesta, también ha llamado mucho la atención la respuesta que ha dado cuando le han preguntado por la política hidráulica que defiende Vox.

Blanco ha contestado así: "Pues la política hidráulica es que hay que... todos los sistemas hidráulicos que se han quedado a mitad o que no se han terminado de realizar las obras con gobiernos anteriores, impulsarlo o moverlo y para adelante, para que todo el mundo pueda tener agua y todo el mundo pueda beber y usarla y consumirla".

Blanco tiene 40 años y nació en Madrid, pero vive en Panticosa, el pueblo de la familia de su madre, desde hace seis años. Se licenció en Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título de técnica superior en Orfebrería y Platería Artísticas. Actualmente dirige un taller de joyería artesana en Jaca.

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