Pablo Ojeda ha aclarado que existen algunos productos que nunca deberían incluirse en el desayuno. En concreto, el nutricionista ha explicado que no es recomendable "tomar los cereales que tenemos en casa para los niños".

Lo cierto es que este suele ser el alimento más consumido a pesar de ser el menos indicado. Por este motivo, Pablo Ojeda ha recalcado lo perjudicial que puede ser para la salud. "No puedes meter 60 gramos de azúcar por la mañana", ha advertido.

Por otro lado, ha desvelado si puede tener consecuencias negativas para la salud no desayunar. El nutricionista ha aclarado que no pasa nada si se toma como decisión personal, aunque sí que puede ser negativo si se deja de tomar porque la persona no tiene tiempo para sentarse a comer algo tranquilamente.

Por último, ha aclarado cuál es otro de los principales problemas que se suelen cometer en el desayuno tras explicar que siempre tiene que contener hidratos de carbono, grasa saludable y proteína. "Si metemos una grasa no hace falta meter otra. O aceite o aguacate", ha advertido, dejando claro que este suele ser otro de los errores más comunes.