Hace tiempo que el príncipe Harry no es muy bienvenido en suelo británico, sin embargo, hace unos días visitó a su padre Carlos III tras conocer el diagnóstico de su enfermedad. Ahora ha dado una entrevista al medio ABC News y habla de "una posible reunificación familiar".

En las imágenes de la entrevista recogidas por Más Vale Tarde, Harry se muestra muy confiado ante una reconciliación. Incluso, hace referencia a las supuestas familias que tiene a su alrededor: "Lo que veo (...) es la fuerza de la unidad familiar reuniéndose".

Hacía más de un año que padre e hijo no se veían en persona, 16 meses para ser exactos, pero Harry no dudó en hacer la maleta e ir a visitarlo al conocer la noticia. "Me subí en un avión y fui a verlo tan pronto como pude", relata el príncipe Harry ante el periodista de ABC News.

El reportero le cuestiona cómo le afecto el encuentro con el rey Carlos III en el plano emocional, y aunque en un primer momento duda, arranca su respuesta con una firme afirmación: "Yo amo a mi familia".

El ya no heredero ha continuado su réplica al periodista mostrándose "muy agradecido" por haber podido "ir a verle y pasar mucho tiempo con él". Aunque, eso sí, el encuentro duró poco más de una hora.

En cuanto al desarrollo de la enfermedad de su padre el rey Carlos III, Harry ha sido de lo más hermético: "Eso se queda entre él y yo", ha dicho ante el periodista.