Harry no llegó a tiempo para despedirse de su abuela, la reina Isabel II, cuando la monarca falleció, así que, esta vez y por si acaso, creen los aruser@s, el marido de Meghan Markle se ha dado mucha prisa en venir a ver a su padre después de que le diagnosticaran cáncer.

Aunque su relación, desde luego, no pasaba por su mejor momento y llevaban más de nueve meses separados, el hijo de Carlos III y Diana de Gales no se lo ha pensado y se ha montado en un avión para volar desde Estados Unidos a Londres a la menor oportunidad.

Tras once horas de vuelo, se encontró con su padre en una reunión que duró apenas 45 minutos, calcula Tatiana Arús en plató. Algo que, según Alfonso Arús, es buena señal. "Cuando una persona está enferma de verdad, te alargas. Cuando la reunión es corta, es un 'te veo como un toro, papá'", comenta.

Los colaboradores, en especial Angie Cárdenas, siguen preocupados por el estado de salud de Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo. "No veo la transparencia por ningún lado. De ella no sabemos nada. No sabemos qué se complicó ni de qué se está recuperando", se queja la tertuliana. "Tampoco sabemos si la cosa fue tan grave como informaron en algunos medios de comunicación, que hablaron de una situación prácticamente crítica", añade el presentador.