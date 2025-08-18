De las praderas de posidonia a la gamba roja: el recorrido gastronómico y marinero de Luis Calero en Mojácar

Más Vale Tarde nos invita a descubrir Mojácar, en Almería, con el periodista Luis Calero. Un destino ideal para combinar playa, actividades al aire libre y gastronomía local, con experiencias únicas que harán de tus vacaciones un recuerdo inolvidable.

Si hay algo que nos gusta hacer en vacaciones, además de no madrugar, es comer y disfrutar del turismo. Con esto en mente, Más Vale Tarde propone un viaje inolvidable a Mojácar, Almería, de la mano de Luis Calero.

El reportero ha escogido planes que permiten comer como nunca, practicar actividades como buceo y recorrer playas vírgenes y salvajes. Mojácar cuenta con 17 kilómetros de impresionantes playas de origen volcánico.

"Son playas de agua cristalina que invitan a bucear y a perderte por las praderas de posidonia", aseguran unas visitantes a Luis Calero. Durante su reportaje, el periodista se adentra en el mar para contemplar con sus propios ojos estas praderas submarinas.

Además, en su ruta gastronómica por Mojácar, Luis Calero se detiene a probar la gamba roja de Garrucha, uno de los mayores reclamos culinarios de la zona por su intenso sabor, que deja al reportero completamente impresionado.

Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia de Más Vale Tarde.