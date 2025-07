El lamento de Iñaki López por 'culpa' de la sección de Luis Calero: "Las arterias nos van a quedar..."

El municipio de Calatañazor, en Soria, además de contar con parajes espectaculares, también ofrece una gastronomía deliciosa. Para conocer su oferta dulce, el reportero Luis Calero ha visitado la tienda Voluce, en la que Laura García ha mostrado alguno de los productos más tradicionales: mantequilla dulce con trufa negra o chocolate con torreznos o trufa.

El reportero ha llevado una muestra de estos productos para que Iñaki López, Cristina Pardo y Santiago Segura los puedan probar. "Santiago nos decía que no es muy de dulce pero, va a hacer un esfuerzo", comenta Iñaki. El director de cine va directo a probar las rocas de chocolate con torreznos.

Cristina, por su parte, prueba primero la mantequilla dulce. "Está muy rica", comenta. "Es la primera mantequilla que se come a cucharadas", afirma Iñaki. "Las arterias nos van a quedar...", afirma el presentador, después de todo lo que han probado en la sección de Calero.

Pero, no son los únicos que prueban los dulces. Iñaki invita a Pedro Águeda. "Me vais a conquistar por el estómago", afirma el periodista. También se suman Alfonso Pérez Medina y Francisco Cacho. "Mira que merendola hemos montado en un momento", afirma López. "Esta sección no dura tanto pero es imposible que Iñaki deje de comer", afirma Cristina.