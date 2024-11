Más Vale Tarde conecta con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, que en el vídeo sobre estas líneas analiza la complicada situación climatológica que continúa con la nueva DANA que desde hoy vuelve a traer lluvias torrenciales en la zona del Mediterráneo.

Unas semanas de tiempo adverso y muy complicado que el experto no se atreve a prever si serán una tónica del otoño: "Las DANAs no se pueden predecir con tanta antelación. Esperemos que no sea la tónica habitual de lo que queda de otoño, pero por ahora no podemos asegurar nada por desgracia".

Rubén señala que, a diferencia de la que arrasó especialmente la zona de Valencia, en esta nueva DANA "no esperamos que llueva tanto", así como que "la lluvia va a caer más cerca de la costa".

Además, señala que en las zonas afectadas por la riada del 29 de octubre donde no llovió tanto, "hoy sí lo va a hacer en una zona con el alcantarillado dañado y el nivel freático muy alto, por lo que el suelo no puede absorber más humedad". Por todo ello, asegura que "estamos muy pendientes de la situación de la tarde noche y la madrugada en estas zonas, porque puede ser complicada".