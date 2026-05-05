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Bochorno en el Congreso

Morodo, sobre Ndongo: "Trabaja para un partido, hace el trabajo sucio, no es periodista y debería haber unidad total, de periodistas y partidos"

Carmen Morodo opina en este vídeo sobre el último episodio vergonzoso de Bertrand Ndongo en el Congreso, tras insultar a una diputada y enfrentarse con un periodista, y pide unidad contra este tipo de actitudes lamentables.

Carmen Morodo opina en este vídeo sobre el último episodio vergonzoso de Bertrand Ndongo en el Congreso, tras insultar a una diputada y enfrentarse con un periodista, y pide unidad contra este tipo de actitudes lamentables.

El agitador Bertrand Ndongo ha vuelto a ser protagonista de un lamentable episodio en el Congreso de los Diputados, donde ha insultado a una diputada y después se ha enfrentado con un periodista que le ha recriminado su falta de respeto.

María Llapart explica que ha sido en la sala de prensa durante la intervención de Aina Vidal, en la que pedía que se agilizara el expediente para que los pseudoperiodistas no sigan entrando en el Congreso. Al terminar la diputada, Ndongo la llamaba "idiota", para después mandar a un periodista a "masajear".

Un comportamiento que Cristina Pardo define como "vergonzoso", mientras que Antonio Maestre recuerda que este agitador es "un escuadrista de Vox que se dedicó en Granada a agredir a manifestantes por orden de Abascal".

"Trabaja para un partido, hace el trabajo sucio, no es periodista y debería haber una unidad total, de nosotros y también de todos los partidos", opina por su parte Carmen Morodo.

Benjamín Prado señala con ironía que espera que "esta vez la portavoz del PP no salga a equiparar al ndongueador con la ndongueada".

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