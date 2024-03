La alerta sanitaria lanzada por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea por la presencia de Hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. En Más Vale Tarde, el doctor Juan José Badiola ha explicado los síntomas de un virus que provoca fiebre, malestar, inapetencia, náuseas, dolor de estómago, orina oscura y un cuadro de ictericia.

Preguntado por la posibilidad de que lavar las fresas elimine este virus, Badiola advierte que lo ideal es "no consumir un alimento de estas características". "No es fácil eliminarlo por completo. No puede llegar a la mesa del consumidor", añade.

"No es de los virus más patógenos, pero puede durar un cierto tiempo. Tiende a desaparecer con tratamiento convencional, pero es un virus que podría estar presente varios meses más tarde, un virus persistente", explica Badiola.