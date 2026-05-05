El portavoz del Gobierno canario asegura que "no se dan ahora las circunstancias clínicas" para que el crucero afectado por hantavirus atraque en Canarias

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, explica en Más Vale Tarde que, salvo que se produzca otro brote, el crucero con varios contagios de hantavirus no atracará en Canarias y seguirá su camino hacia Países Bajos.

Más Vale Tarde conecta con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, para analizar la situación del crucero con varios contagios de hantavirus que podría terminar atracando en Canarias.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que se ha tomado la decisión de repatriar a dos contagiados y un contacto estrecho a través de Cabo Verde. A partir de ahí, señala, "continuaría el crucero hacia Países Bajos". En el caso de que hubiera algún pasajero o miembro de la tripulación más con síntomas, "habría que reevaluar la situación y tomar una decisión".

Al tratarse del ámbito internacional, Cabello señala que corresponde a la OMS tomar esa decisión en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Desde el Gobierno canario se muestra abierto a colaborar "en garantizar lo primero, que es la vida de las personas".

De producirse algún brote más, el portavoz señala que "solo en el caso de que fuera una decisión de la OMS y bajo un estricto protocolo" el barco podría atracar en Tenerife. Sin embargo, en este momento afirma que "no se dan ahora las circunstancias clínicas para poner encima de la mesa que esa fuera la situación" y que, por tanto, "tocará hacer un seguimiento en tiempo real".

Respecto al hantavirus, señala que es un virus "un poco desconocido", si bien "parece que es bastante complicado el contagio entre seres humanos". También destaca que quien más sabe sobre el virus es la OMS y que la coordinación "está funcionando y se han activado todos los protocolos".

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