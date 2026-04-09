Pilar Velasco, sobre la polémica de Ester Muñoz (PP): "Es una frivolidad y una ofensa al Ejército español. Eso no lo dice ni Vox"

Pilar Velasco analiza en este vídeo la polémica declaración de la portavoz del PP, Ester Muñoz, al comparar la retención por parte de Israel de un casco azul español en el Líbano con un control de tráfico.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, desataba la polémica después de valorar la retención durante una hora por parte del ejército de Israel de un casco azul español que estaba en Líbano por una misión internacional de la ONU.

Muñoz aseguraba que ella ha estado "en controles de tráfico que han durado bastante más tiempo". Palabras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido afirmando que "por respeto a Naciones Unidas y al militar que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse".

"¿Le diría estas palabras a la familia del soldado?", se pregunta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Edu Galán apunta que "una hora de la vida de un soldado en ese tipo de misión y en esa zona es tremendo". "Si le falta información, no sé por qué opina", señala Juande Colmenero.

Pilar Velasco considera que las declaraciones de Muñoz son "una frivolidad y una ofensa para el Ejército español que es impropia del Partido Popular". "Esto es que no lo dice ni Vox", añade la periodista.

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