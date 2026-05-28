Más Vale Tarde es testigo del desmantelamiento de un narcopiso en Getafe: armas blancas, drogas y dinero, entre lo incautado

Más Vale Tarde presencia la operación de la Policía Nacional para la desmantelamiento de un narcopiso que había convertido un barrio de Getafe en un foco de delincuencia. En su interior había cocaína, heroína, armas blancas y dinero en efectivo.

Esta misma mañana, la Policía Nacional procedía al desalojo de un narcopiso en la localidad de Getafe, en Madrid. Los vecinos de la zona denuncian que estaba causando serios problemas de convivencia.

Las cámaras de Más Vale Tarde han estado presentes en la intervención, la primera en esta vivienda, pero que, según los vecinos, no será la última, ya que esta zona se ha convertido en un punto de venta de droga y de inseguridad constante.

"Antes iban a poblados y ahora no, ahora lo traen aquí y vienen a los narcopisos a coger. Como no tienen dinero ni recursos, roban coches y roban a la gente", afirma un vecino.

En esta operación han intervenido diferentes unidades de policía. El Grupo de Intervención Técnica para tirar la puerta, la Policía Científica, la Unidad Canina e incluso la Policía Local de Getafe.

Todo ello en medio de mucha expectación entre los vecinos, que contaban preocupados que no les sorprende y que agradecen la presencia policial, porque muchos tienen miedo de salir a la calle, porque según otra vecina "si no te roba uno, te roba otro". "Salen corriendo y empujan a la gente, quitan bolsos, quitan de todo", afirman.

Este narco piso acumula muchas denuncias vecinales, tantas que han derivado en una investigación policial. En este registro al que ha acudido Más Vale Tarde los agentes han logrado incautar diferentes sustancias estupefacientes, heroína y cocaína, así como diferentes armas blancas y dinero en efectivo.

Tres personas han sido detenidas por tráfico de drogas, entre ellas la dueña del piso. Este es el cuarto narcopiso desarticulado en Getafe.

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