Pedro Rodríguez ve en Trump la "decadencia del Imperio Romano": "Cuanto mayores son las derrotas, mayores los disparates"

El profesor de Relaciones Internacionales reacciona a las críticas del presidente de EEUU contra el papa León XIV. Rodríguez las considera hipócritas debido al fuerte componente religioso del 'trumpismo'.

Donald Trump no ha dudado en mostrarse muy crítico con el papa León XIV. El presidente de Estados Unidos ha señalado que el sumo pontífice debería dejar de "complacer a la izquierda radical" después de que este de su opinión, contraria a la de Trump, sobre la guerra de Irán.

Cristina Pardo indica que uno de los comentarios que se hacen sobre el papa actual es que "tiene un perfil de lo más discreto comparado, por ejemplo, con el papa Francisco". Pedro Rodríguez pregunta a los presentadores de Más Vale Tarde si ellos piensan mucho en "el Imperio Romano".

"Esto tiene un aspecto de decadencia del imperio", explica, "cuanto mayores son las derrotas, mayores son los cantos de victoria, los disparates, más grandes son los arcos del triunfo". "¿Tú crees que a Donald Trump le falta solo la lira para hablar de Roma?", pregunta Iñaki López.

El profesor de Relaciones Internacionales señala que Trump "prefiere el golf que la lira, pero Roma está ardiendo". Rodríguez indica que en el 'trumpismo' "hay un componente religioso muy importante", por ese motivo considera una "hipocresía" las críticas del presidente de EEUU contra el papa.

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