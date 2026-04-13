Iñaki López, sobre la pelea a botellazos a las 4 de la mañana en Hospitalet: "La hora de la bronca avanza mucho cómo debían estar"

La pelea comenzó en el interior de un bar, pero se trasladó después al exterior del local. Los vecinos de la zona han contado que no es la primera vez que se producen peleas de este tipo.

En Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, se ha producido una violenta pelea a botellazos de madrugada. Los vecinos han señalado que no es la primera vez que sufren este tipo de sucesos. "Hay cuatro detenidos", indica Iñaki López.

Las personas que han participado en la pelea "empezaron la bronca en el interior de un bar, salieron al exterior y acabaron la pelea de manera brutal". "La hora de la bronca avanza mucho sobre cómo podían estar los protagonistas de esta multitudinaria pelea", añade.

Leo Álvarez explica que en ese municipio "ha subido un 10% la delincuencia". El periodista explica que se está estableciendo "un plan de choque". Álvarez expone que, en este caso, la pelea se ha producido debido a un exceso de alcohol.

El periodista añade que uno de los cuatro detenidos, "está muy grave".

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