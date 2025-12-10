Pedro Rodríguez, sobre la tensión entre EEUU y Venezuela: "El despliegue militar no es para darle un susto a Maduro, sino para forzar su salida"

El profesor de Relaciones Internacionales ha analizado la situación que se está viviendo en el mar Caribe con el despliegue naval de Estados Unidos y los contactos entre ambas Administraciones.

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha analizado en Más Vale Tarde la situación del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y los contactos que están manteniendo los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y EEUU, Donald Trump. En este sentido, Rodríguez ha señalado que "el despliegue militar no es para darle un susto a Maduro, sino para forzar su salida".

De hecho, para el profesor todas estas operaciones, claramente, son la antesala de un "cambio de régimen", puesto que Maduro le ofreció los "recursos naturales de Venezuela a la administración Trump" y ellos le contestaron que "lo que tenía que hacer era irse". Igualmente, ha recordado la oferta del presidente venezolano de quedarse "dos años y luego hacer una transición a su manera", la cual recibió la misma respuesta.

En cuanto a su posición acerca de cómo está actuando en esta situación la Administración Trump, el profesor ha reconocido que "me resulta muy difícil decir bien, mal, regular", puesto que el presidente de EEUU puede estar haciendo "todas las ilegalidades del mundo", sin embargo, "en el funeral de Maduro no va a haber overbooking". "¿Quién lo va a sentir? Lo va a sentir el régimen de Cuba, el de Nicaragua y todos los que han maleteado y se han beneficiado de la corrupción de Venezuela", ha apostillado.

Por último, ha dado su opinión acerca de que María Corina Machado haya intentado llegar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz a tiempo. "Esta mujer ha sacrificado tanto por liderar la causa de la democracia", que dada la situación "especialmente precaria" del régimen de Maduro y "la ofensiva en marcha por parte de Trump", puede que lo mejor fuese "que se hubiera quedado en Venezuela".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.