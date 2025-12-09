El magistrado Ignacio González Vega analiza la condena al fiscal general: "La sentencia no indica al autor de la filtración"

El juez ha repasado en Más Vale Tarde la sentencia emitida por el Tribunal Supremo y todos sus pormenores. Concretamente, ha prestado especial atención a la discrepancia del voto particular.

El magistrado Ignacio González Vega ha analizado en Más Vale Tarde la sentencia del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En este sentido, González ha expresado que "la sentencia no indica el autor de la revelación de la filtración". Asimismo, el juez ha subrayado que si se atiende a las alegaciones que han realizado las dos magistradas discrepantes, la sentencia "se basa en sospechas", algo que a juicio de ellas ha supuesto "una vulneración de la presunción de inocencia".

Precisamente, el voto particular ha sostenido que la nota de prensa que ha servido para condenar García Ortiz se redactó para desmentir a un poder político. Cuestionado al respecto, el juez ha remarcado que el voto particular partía "de una premisa fundamental" que es que "era la única opción legal que le quedaba al fiscal general del Estado". "Esa es un poco la tesis defensiva que ha mantenido de forma persistente desde el inicio del caso hasta el día del juicio el propio fiscal", ha añadido.

"La sentencia y el voto particular abren dos caminos totalmente distintos", ha aseverado el magistrado, al tiempo que ha recomendado la lectura completa de la misma para "acercarse a los hechos", puesto que "dan dos visiones tanto de la valoración de los hechos como de la calificación jurídica de la nota informativa". "En el voto mayoritario la nota informativa es constitutiva claramente de un delito", pero para las magistradas discrepantes se trata "de algo que ya se conocía por la opinión pública".

Por otra parte, González Vega ha considerado que esta sentencia ha provocado "un deterioro o un daño a la imagen de la Fiscalía General del Estado". Aunque "sea querido o no", también se ha producido "un cierto deterioro de la imagen del Tribunal Supremo".

Por último, ante la posibilidad de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, utilice esta sentencia a su favor, el magistrado ha asegurado que "confía en la profesionalidad de los magistrados", así como que "en nada se sentirán influenciados por esa revelación de secretos".

