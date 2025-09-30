Pedro Rodríguez sentencia el plan de paz de Trump para Gaza: "Es una mezcla de incompetencia, sectarismo y corrupción"

Pedro Rodríguez se muestra en este vídeo muy crítico con el plan de paz de Donald Trump para Gaza y asegura que depende del "pragmatismo de Hamás" y de que "un prevaricador como Netanyahu decida que no le interesa seguir con la guerra".

Pedro Rodríguez analiza en Más Vale Tarde el plan de paz en Gaza al que han llegado Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que la comunidad internacional vería con buenos ojos y que, según la CBS, Hamás podría estar dispuesto a aceptar.

Para el experto en relaciones internacionales, este acuerdo "es un teatrillo que refleja la forma de hacer política de Donald Trump: una mezcla de incompetencia, sectarismo y corrupción".

En su opinión, se trata de un "cheque en blanco" para Netanyahu "y ya se verá si hay un Estado palestino" que, además, depende del "pragmatismo de Hamás" y de que "un prevaricador como Netanyahu decida que no le interesa seguir hasta la eternidad con la guerra".

Rodríguez considera que no hay algo más detrás de lo que se ve en este acuerdo, que imaginar que "Trump está pensando en la siguiente pantalla en lugar de la siguiente photo opportunity" es "hacerse ilusiones" y que ese optimismo internacional responde más al buen propósito de que "al final salga algo".

Sin embargo, afirma rotundo que "con estos elementos es imposible", pues "todo son concesiones a Netanyahu" y resulta evidente que "no hay voluntad por parte de Trump de ponerle presión".