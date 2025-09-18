Ahora

Genocidio en la Franja

Pedro Rodríguez recuerda que "tenemos una obligación" con lo que está ocurriendo en Gaza: "Son crímenes contra la humanidad"

El profesor ha indicado que el concepto de justicia universal es "fundamental", dejando claro que son crímenes contra la humanidad porque "nos envilecen a todos", sobre todo, cuando "miramos hacia otro lado".

Pedro Rodríguez ha recordado que existen reglas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para regular precisamente esto y no convertir a los civiles en "objetivos de guerra".

"Parece que exigir responsabilidades es inmiscuirse en la soberanía de Israel", ha criticado el profesor de Relaciones Internacionales.

Un momento que ha aprovechado para recordar que tenemos "una obligación" y que el concepto de justicia universal es "fundamental".

El profesor ha dejado claro que lo que se está produciendo en Gaza son "crímenes contra la humanidad" porque "nos envilecen a todos", sobre todo, cuando miramos hacia otro lado.

