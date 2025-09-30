¿Quién está detrás del brutal asesinato de Antonio? su cuerpo apareció en el maletero de su coche, maniatado y con fuertes golpes en la cabeza

El contexto Aunque vivía en Berja, trabajaba en el Ayuntamiento de El Ejido. Fue localizado después de un día en paradero desconocido. De hecho, fueron sus amigos y vecinos los que localizaron su coche y descubrieron su cadáver.

¿Quién o quiénes están detrás del brutal asesinato de Antonio? Apareció en el maletero de su coche, maniatado y con fuertes golpes en la cabeza. Este vecino de Berja, que trabajaba en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), fue localizado sin vida después de un día en paradero desconocido. Las cámaras de seguridad captaron su última imagen: la de Antonio llegando a su vehículo sobre las nueve de la noche del sábado. Después, arrancó y nada más se supo de él.

Han sido sus propios amigos y vecinos los que consiguieron localizar su coche y, tristemente, su cadáver dentro. Le encontraron, en la madrugada del domingo, dentro del maletero y el vehículo estaba El Ejido. "Nos echamos a la calle un gran grupo de amigos y estuvimos batiendo todo. Cogimos el coche y nos fuimos para El Ejido por los polígonos y por todos los sitios hasta que encontramos el coche. Dimos el aviso a la Policía", ha relatado una de las conocidas de Antonio.

Ahora, hay muchas incógnitas en torno a este crimen. La primera pasa porque a la víctima se le pierde la pista en Berja, su pueblo, pero su coche y su cuerpo sin vida aparecen en El Ejido. Y todo esto, sin tener en cuenta que tenía que ir a Granada. Por ello, los investigadores trabajan en saber qué fue hacer Antonio a El Ejido un sábado por la noche. Primero, porque lo que conocía su entorno, incluida su madre con la que vivía, era tenía previsto realizar un viaje desde Berja hasta Granada para ir a la procesión de la Virgen. De hecho, el cofrade con el que había quedado a las 10:00 horas de la mañana, fue el primero que dio la voz de alarma por su desaparición. Esto fue el domingo.

Se le localiza en El Ejido, donde trabajaba, pero era sábado noche. Y esta es la segunda incógnita: ¿qué fue hacer allí? ¿Con quién había quedado? Antonio era funcionario del Ayuntamiento, era el encargado de los padrones y ahora todas las hipótesis están sobre la mesa: incluso que tuviese que ver con ese trabajo. El padrón es un requisito fundamental para, por ejemplo, poder recibir ayudas.

¿Enemigos de un funcionario de Ayuntamiento?

Otra incógnita, el perfil de Antonio. No hay un perfil de víctima concreto, pero a priori, nos preguntamos ¿qué enemigos podrían tener un historiador, cofrade, funcionario de Ayuntamiento?

La investigación se centra en su entorno cercano. Estamos hablando de una persona de 54 años, que muy implicada en la vida cultural y religiosa de su pueblo. No se le conoció ninguna pareja. Además, como el móvil de Antonio no ha aparecido, se ha solicitado a la compañía telefónica un registro de mensajes y llamadas para empezar a tirar del hilo. Lo que tienen claro los investigadores, solo con la autopsia preliminar, es que su asesinato fue muy violento.

El robo o la extorsión es lo que se está investigando. Que el cuerpo apareciese en el maletero y bloqueado, recordemos que los amigos encuentran el coche, llaman a la Guardia Civil. Es más, tardan unas horas en poder desbloquear el maletero para localizar el cuerpo. Esto indica que hay una ocultación del cadáver, pero no una premeditación, porque ese coche se iba a localizar y ese maletero se iba a poder abrir.

Y acabamos con la última cuestión, una que responderá el futuro más cercano, esperemos. ¿Cuál es el siguiente paso para los investigadores?

Ahora, son primordiales los resultados de los análisis del coche, dónde aparece el cuerpo. Ver si arrojan alguna huella o algún vestigio biológico. Pero también reconstruir las últimas horas de Antonio, revisar las cámaras dónde se ve su vehículo. Y ojo, porque laSexta ha podido saber que hay cámaras en la cooperativa hortofrutícola que está en la misma calle donde apareció el coche. Sin olvidar que todavía hay que analizar ese registro de llamadas que aporte la compañía telefónica.

